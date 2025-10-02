«وقاء نجران» ينظم ورشة عمل حول أهم الآفات التي تصيب البن

أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» في منطقة نجران، ورشة عمل توعوية بعنوان «أهم الآفات التي تصيب البن»، استهدفت المزارعين في المنطقة، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم حول آفات البن وطرق مكافحتها، وتعزيز الممارسات السليمة في زراعة هذا المحصول الحيوي.

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية شملت الآفات التي تصيب محصول البن، وطرق التعرف المبكر على أعراض الإصابة ورصدها، إضافة إلى استعراض أساليب المكافحة الوقائية والعلاجية للحد من انتشارها، وتعزيز الممارسات الزراعية الصحيحة للحفاظ على جودة وإنتاجية شجرة البن.

وأكد مدير مركز «وقاء» بمنطقة نجران المهندس أحمد بن علي آل زريع أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص المركز على دعم المزارعين والاهتمام بمحصول البن باعتباره أحد المحاصيل الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية والوطنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الورش تسهم في تمكين المزارعين من تبني أفضل الممارسات الزراعية والحفاظ على جودة وإنتاجية البن في المنطقة.