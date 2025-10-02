بدء المرحلة الثانية من تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية في 7 مدن

بدأت اليوم المرحلة الثانية من تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، لتشمل المشاريع الحكومية الكبرى والمباني التجارية في سبع مدن هي: الدمام، الخبر، القطيف، حائل، الباحة، المدينة المنورة، ونجران، بعد تنفيذ المرحلة الأولى في أبها، والطائف، والأحساء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خريطة العمارة السعودية التي أطلقها، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مارس الماضي، متضمنة 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، بهدف تعزيز الهوية العمرانية وتحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن إطلاق خريطة العمارة السعودية واكبه تأسيس استديوهات تصميمية تقوم بدور أساسي وداعم في توجيه العملية التصميمية كونها مراكز فنية متخصصة تابعة لهيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية وأمانات المناطق. وتشمل خريطة العِمَارَة السعودية 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، وحُدد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال، وهي: العِمَارَة النجدية، العِمَارَة النجدية الشمالية، عِمَارَة ساحل تبوك، عِمَارَة المدينة المنورة، عِمَارَة ريف المدينة المنورة، العِمَارَة الحجازية الساحلية، عِمَارَة الطائف، عِمَارَة جبال السروات، عِمَارَة أصدار عسير، عِمَارَة سفوح تهامة، عِمَارَة ساحل تهامة، عِمَارَة مرتفعات أبها، عِمَارَة جزر فرسان، عِمَارَة بيشة الصحراوية، عِمَارَة نجران، عِمَارَة واحات الأحساء، عِمَارَة القطيف، عِمَارَة الساحل الشرقي، العِمَارَة النجدية الشرقية.