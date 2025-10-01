خلُص مؤتمر الاستثمار الثقافي، في ختام أعماله أمس، إلى تأسيس آليات تمنح الإبداع والفنون والابتكار مساحات أوسع للنمو والتطور للمشاركة في بناء الاقتصاد. واستطاع المؤتمرون، على مدى يومين، من استنهاض كل العوامل التي تمكّن التكامل بين الثقافة والاقتصاد، وتأصيل هذا التنسيق في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.أجمع المتحدثون أن استثمار المملكة العربية السعودية في القطاع الثقافي يُعزِّز حضورها العالمي، وفرصة نوعية لصناعة المستقبل، خصوصاً أن السعودية تضع على صدارة أولياتها الاستثمار في الإبداع والفنون والآداب والفكر. وعززت دورها في الثقافة بمختلف أشكالها بما تمتلكه من مقومات كبيرة في التراث والأصالة والآداب والفنون، والعمل على توظيفها بسياسات وبرامج داعمة وبتأهيل الكوادر الوطنية.لقد شكلت الثقافة رقماً بارزاً في الناتج المحلي، وغنيٌّ عن القول إن الاستثمار في قطاعاتها يستند إلى توازن سليم بين التخطيط الدقيق والتنفيذ الناجز لفتح المجال واسعاً أمام المبدعين والمبتكرين وإشراكهم في البناء وصنع القرار.