المملكة تناقش في اجتماع دولي باليونسكو «الحوكمة المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي»

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في أعمال المائدة المستديرة للخبراء حول بناء القدرات للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي، التي عُقدت أمس في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي الهيئات الإشرافية وخبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.

واستعرضت مدير الإدارة العامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في «سدايا» رنيم بنت خالد القطان خلال مشاركتها ما تشهده المملكة من تطور لافت في مجالات الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء أطر تنظيمية متقدمة وتبني ممارسات رائدة في تدقيق الخوارزميات وتقييم أثر الذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام المملكة بالحوكمة المسؤولة لهذه التقنيات ودعم الاستخدام الآمن لها، انسجاما مع توجهاتها الوطنية الطموحة.

وناقشت المائدة المستديرة عددا من المحاور الرئيسية، شملت استعراض وجهات النظر من مختلف دول العالم حول الإشراف على الذكاء الاصطناعي، وفهم منهجيات تدقيق الخوارزميات وأدوات الهيئات الإشرافية، إلى جانب عقد ورش عمل تطبيقية لاختبار أدوات وتقنيات الإشراف، وبحث تقييمات الأثر للذكاء الاصطناعي ودورها في إدارة المخاطر وإستراتيجيات الامتثال، إضافة إلى تحديات الحوكمة في ظل توسع نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

وتأتي هذه المشاركة امتدادا لدور المملكة الدولي في دعم الجهود العالمية لتعزيز الإشراف المسؤول على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ حضورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل هذه التقنيات، ويؤكد مساعيها في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بالتوازي مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.