أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة في شمال غرب البلاد، بعد إدانتِها بقتل ابنة زوجها البالغة 4 سنوات، في جريمة هزّت الرأي العام المحلي.

وذكرت وكالة ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية أن الطفلة التي أُشير إليها باسم "آفا"، توفيت في ديسمبر 2023 متأثرة بإصابات دماغية ناجمة عن اعتداء من قبل زوجة أبيها. وأصدرت المحكمة حكم القصاص في مارس 2024، وهو ما أتاح لعائلة الضحية المطالبة بتنفيذ الإعدام، وقد أيدت المحكمة العليا لاحقًا هذا الحكم.

وأشار رئيس قضاة محافظة أذربيجان الغربية ناصر عتباتي إلى أن تنفيذ الإعدام جرى فجر اليوم (السبت) بعد أن طالبت والدة الطفلة بالقصاص بشدة. ولم تكشف السلطات اسم المرأة التي أُعدمت فجراً.