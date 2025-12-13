أعلنت NHC عن بدء البيع في المرحلة الثانية من مشروعي «وهج الأصالة» و «رحاب الأصالة» في وجهة الأصالة بالرياض، بعد اكتمال المرحلة الأولى في كليهما، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المشروعين وثقة عملاء NHC بما تقدمه من وجهات عمرانية متكاملة ترتقي بجودة الحياة.

ويضم مشروع رحاب الأصالة وحدات سكنية متنوعة، تمتد على مساحة تتجاوز 342 ألف متر مربع، بتصاميم مختلفة ومساحات متعددة تُلبي تطلعات الأفراد والعائلات، وتوفّر خيارات مرنة تتناسب مع مختلف الاحتياجات، وتتميز الوحدات بجودة عالية في التشطيب، ومواصفات تشمل المطابخ الجاهزة، ومكيفات سبليت، وجميعها مطابقة لمواصفات SASO وهيئة المواصفات السعودية، ويضم المشروع أندية رياضية ومسابح وقاعات ضيافة.

وهج الأصالة - المرحلة الثانية

ويأتي مشروع "وهج الأصالة" على مساحة تتجاوز 270 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، ضمن وجهة الأصالة التي تتميز بجودة حياة عالية وتكامل الخدمات والمرافق، لتحقق أسلوب حياة عصري ومتوازن.

ويتميز المشروعان بموقعهما المميز في وجهة الأصالة جنوب غرب العاصمة بالقرب من قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية والعديد من المرافق والخدمات الحيوية، مع سهولة الوصول عبر طرق رئيسة مثل طريق الإمام مسلم وشارع النفود والدائري الجنوبي، مما يعزز قيمة السكن ويواكب مستهدفات جودة الحياة. كما تدعو NHC الراغبين بالتملك في المرحلة الثانية من المشروعين والاطّلاع على كافة التفاصيل والخيارات، إلى زيارة موقع سكني عبر الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1593

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحوّل الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.