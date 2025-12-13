زاد عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر ديسمبر، ليواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، في مؤشر محتمل على زيادة إنتاج الخام مستقبلاً.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن شركة «بيكر هيوز» أن عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا ارتفع بمقدار منصة واحدة إلى 414 منصة هذا الأسبوع.
لكن في المقابل، تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين إلى 127 منصة خلال الفترة نفسها، وفقاً لما ورد في البيانات.
The number of oil drilling rigs in the United States increased during the week ending on December 12, continuing to rise for the second consecutive week, which may indicate a potential increase in crude production in the future.
Data released on Friday by Baker Hughes showed that the number of oil drilling rigs in America rose by one rig to 414 this week.
However, on the other hand, the number of natural gas drilling rigs fell by two rigs to 127 during the same period, according to the data.