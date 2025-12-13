زاد عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر ديسمبر، ليواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، في مؤشر محتمل على زيادة إنتاج الخام مستقبلاً.



وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن شركة «بيكر هيوز» أن عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا ارتفع بمقدار منصة واحدة إلى 414 منصة هذا الأسبوع.



لكن في المقابل، تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين إلى 127 منصة خلال الفترة نفسها، وفقاً لما ورد في البيانات.