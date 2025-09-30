برعاية أمير جازان.. انطلاق ندوة «بلادنا تاريخ وحضارة»

برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد بن أحمد الأحمري، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأدباء والمثقفين والمهتمين بتاريخ المملكة وحضارتها، نظم نادي الثقافة والفنون بمحافظة صبيا - بالشراكة مع بيت الثقافة - ندوة تاريخية بعنوان «بلادنا تاريخ وحضارة»، على مسرح بيت الثقافة بمدينة جيزان.

وشارك في الندوة كل من الدكتور علي الصميلي، والدكتور فيصل الطميحي، فيما أدار الحوار الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي. وتم خلال الندوة استعراض نشأة الدولة السعودية الأولى وما واجهته من تحديات، مرورا بقيام الدولة السعودية الثانية، وصولا إلى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – في إشارة إلى جهوده في توحيد البلاد وبناء نهضتها. كما تناولت الندوة التطور الحضاري الذي شهدته المملكة في عهد الملوك من أبناء المؤسس، إلى جانب قراءة تاريخية في المسكوكات المعدنية التي أصدرها الملك عبدالعزيز، والتي جسدت مراحل التوحيد وتطور الدولة.

وثمّن رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا حسين بن ضيف الله مريع رعاية أمير المنطقة لهذه الندوة، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مهما لإثراء المشهد الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية، والاعتزاز بالإرث التاريخي العريق.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي ينظمها النادي، بهدف نشر الوعي الثقافي، وتسليط الضوء على المنجزات الحضارية للمملكة عبر تاريخها الممتد.