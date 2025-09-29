أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيسة وأعضاء جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم (الإثنين)، رئيسة مجلس إدارة جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، يرافقها أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تضطلع به جمعية سند من أدوار إنسانية نبيلة في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان، وتقديم البرامج النوعية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس صورة مضيئة للعمل الخيري في المملكة، وما يحظى به من دعم واهتمام من القيادة.

بدورها، قدمت الأميرة عادلة عرضا لأمير المنطقة الشرقية حول أبرز برامج ومبادرات الجمعية، وما تسعى إليه من توفير بيئة داعمة للأطفال المرضى وأسرهم، من خلال تقديم خدمات نفسية واجتماعية متكاملة وتوظيف الموارد بكفاءة وفاعلية لتخفيف معاناتهم، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية المساندة لهذه الفئة الغالية.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه المستمر ببرامج الجمعية، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل حافزا كبيرا لمواصلة تطوير المبادرات النوعية، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل شرائح أكبر من المستفيدين، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتمكين القطاع غير الربحي من أداء رسالته التنموية.

وأكدت الأميرة عادلة أن الجمعية ماضية في تعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات، والعمل على إطلاق مبادرات مبتكرة تعكس القيم الإنسانية، وتحقق أثرا مستداما، مثمنة حرص أمير المنطقة الشرقية على تشجيع ودعم الأعمال الخيرية والاجتماعية التي تسهم في خدمة المجتمع.