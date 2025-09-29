سعد آل سعود يُشعل سماء ينبع بأمسية وطنية شاعرية

في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والانتماء، أحيا الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود، المعروف بـ«منادي»، أمسية شعرية مميزة في مدينة ينبع، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء وطنية أصيلة.

افتتاح بألوان الوطن

قصائد تعانق القلوب

بدأت الأمسية بعرض فيلم قصير يبرز اليوم الوطني وتاريخ المملكة والقيادة الرشيدة، تلاه فيلم يحكي مسيرة «منادي» الشعرية وأعماله الوطنية التي ألهمت الكثيرين، ليحيي بعدها الشاعر الجمهور بكلمات ملؤها الحُب والفخر بمسقط رأسه وبلده.قدّم سعد آل سعود باقة من القصائد الوطنية التي لاقت تفاعلاً كبيراً، منها قصيدة «راية العز» التي قال فيها:

«عزك الله يا بلد بأعظم ولد

سيرته تاجٍ على هاماتنا

بالشريعة وحّد أرواح بجسد

جمّع الله في يديه شتاتنا

أبوتركي عزنا قبل وبعد

تستنير بنظرته نظراتنا».

كما ألقى قصيدة «ما يشبهك غيرك» في مدح خادم الحرمين الشريفين:

«ما يشبهك غيرك ولا تشبه الغير

يابو الفضايل والخصال الحميده

مليكنا.. ملكت حـب الجماهير

محبة الله.. من محبة عبيده»

ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قدّم قصيدة «المدح كله» التي بدأها بهذه الأبيات:

«لا شفت أبو سلمان بالله قلّه

يا شيخ تسلم للمكارم يمينك

أنت بشبابك ماخذ المدح كلّه

لا شبت.. أجل وش باقي لمادحينك؟»

ألحان عاطفية

تخللت الأمسية قصائد عاطفية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها قصيدة «بين الوجيه» التي قال فيها:

«بين الوجيه أدوّره ما لقيته

كنه مواعدني مكانه ولا جاه»

وقصيدة «فرحة الأقدار» من غناء عبدالمجيد عبدالله:

«تشابكنا الأيادي.. والأماني والوفا والحب

بعد يا فرحة الأقدار.. ما جيتك وجيتيني

هلا بك.. كثر نبضات المحبه بين قلب وقلب

وكثر ما قلت لا شفتك، من اللهفة: أنا ويني»

جديد «منادي»

كما أبدع الشاعر في تقديم قصائد جديدة مثل «جيتك كذا»، ومنها:

«الـوقـت ما مهـل عاشـقـك يكتبك عـشـق

والا انتي أصدق حلم وأجمل حكايه

جـيـتك كـذا.. يـا جية الخـير والرزق

ورميت كل هموم عمري ورايه».

وقصيدة «الحياة العاطفية»:

«تدري إنه ما بقا شي في حبك أخافه

من يغرق من المطر ما يخاف من البلل

صرت أحب يكون بيني وبينك: مسافه

تقدر تسميه لا هو رضا ولا زعل».

وقصيدة «عشاء الفقير»:

«لا رحت عنّك، رحت بأسرار المشاعر والعتاب

لا عاد نحكي سالفة وش صار ولا وش يصير

الله على رقة مشاعر عاشق في العشق ذاب

أسهل من الماء في شعوره وأبسط من عشاء الفقير».

تفاعل وإجابات

ختام مهيب

خلال الأمسية، أجاب «منادي» عن أسئلة الجمهور بروح مرحة، موضحاً سبب عدم ذكر أسماء نسائية في قصائده إلا في مناسبات خاصة، وكشف ميوله الرياضية بطريقة فكاهية بعد تذكيره بكتابته قصيدة «زعيم نصف الأرض».أنهى الأمير سعد آل سعود الأمسية بقصيدة «عمار يا دارنا»، التي ملأت القاعة حماساً ووطنية، مع كلمات مثل:

«عـمار يا دارنا يا قـبلة الـمـسـلمين

مهبط كتاب الوحي على الرسول الأمين

فوق الثريا ثرى مكـتوبةٍ فالجبيـن

يا أرض نور وذهـب يا أرض دنيا ودين».

حضور رسمي وشعبي

بث مستقبلي

MBC-FM

حضر الأمسية محافظ ينبع ورئيس الهيئة الملكية بينبع، إلى جانب كبار الشخصيات والقيادات المدنية والعسكرية، وجمهور كبير من محبي الشعر، وقدم الأمسية الإعلامي عمار الشمراني.جرى عرض الأمسية عبر قناةفي اليوم الوطني، وستعرض قريباً على منصة «شاهد»، لتصل رسالة الوطنية والإبداع إلى أوسع جمهور.