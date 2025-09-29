أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق «عرض السفر الكبير» الذي يتيح لعملائها فرصة الاستفادة من مليون مقعد على شبكة وجهات الشركة بأسعار تبدأ من 183 ريالا فقط.

وتبدأ فترة الحجز من اليوم 29 سبتمبر وتمتد حتى 12 أكتوبر 2025، بينما يمكن للعملاء السفر إلى وجهاتهم المفضلة خلال الفترة من 17 فبراير إلى 24 أكتوبر 2026.

وجهات مميزة

ويتضمن العرض وجهات مميزة تشمل الهند، شمال أفريقيا، أوروبا ودول الخليج، إضافةً إلى رحلات مباشرة من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك والطائف والجوف وجازان والقصيم وأبها وحائل إلى القاهرة والإسكندرية والشارقة.

سواء كان الهدف زيارة الأهل، أو خوض مغامرة جديدة، أو استكشاف ثقافات مختلفة، فهذا هو الوقت المثالي للحجز، حيث يمكن المسافرون الاستمتاع برحلات إلى وجهات سياحية متنوعة تمتد من الشواطئ الساحرة إلى المغامرات الصحراوية، وذلك عبر شبكة واسعة من الرحلات المباشرة.

أحدث الطائرات

تشغل «العربية للطيران» أسطولا مكونا من 83 طائرة إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.

يمكن للعملاء الحجز عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com ومشاهدة الفيديو التعريفي للتعرق أكثر على تفاصيل العرض.