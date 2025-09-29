تبدأ عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من اليوم (الإثنين)، في إجراء اختبار تحديد المستوى لمواصلة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.ويعد الاختبار برنامجا تقويميا يطبق على المتقدم للتحقق من امتلاكه المهارات والمعارف الأساسية في مجموعة من المواد، وبناءً على الدرجة التي يحصل عليها يتم إلحاقه بالصف المناسب له لإكمال تعليمه وفق إجراءات وضوابط محددة.وبينت الوزارة، أن الحالات التي تقبل لتحديد المستوى تتضمن الطالب الذي لم يسبق له التعليم نهائيًا ويمتلك المهارات والمعارف الأساسية، والطالب الذي انقطع عن الدراسة ثلاث سنوات وأكثر، والذي انتظم بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات أو أكثر، وتجاوز عمره السن النظامية، والطالب الذي فقد وثائقه لظروف خارجة عن إرادته، والقادم من الخارج ووضع في صف أدنى من صفه مقارنة بعمره، والقادم من خارج المملكة ولا يمكن معادلة وثائقه الدراسية، ثم طالب التربية الفكرية، وطلاب طيف التوحد الذي تم إعادة تشخيصه لالتحاقه بالتعليم العام، وحالات أخرى تقوم إدارات التعليم بدراستها لاتخاذ القرار المناسب حيالها.