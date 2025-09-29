السفير الواصل يرأس جلسات اليوم الخامس من أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
رأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، إحدى جلسات اليوم الخامس من أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في دورتها الثمانين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهدت الجلسة التي ترأسها السفير الواصل إلقاء عدد من وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء كلمات بلدانهم التي تناولت أبرز القضايا الدولية والإقليمية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

ويأتي ترؤس المملكة هذه الجلسة في إطار دورها القيادي الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف، وتجسيداً لمكانتها الدبلوماسية المرموقة، وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على الإسهام في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.
