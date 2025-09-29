واصل الطالب غسان الصميلي من المرحلة الابتدائية بجدة، تألقه في مسابقات الحساب الذهني على المستويين المحلي والدولي، بعد أن حقق المركز الأول في البطولة العربية للحساب الذهني التي نظمتها المنظمة العالمية النخبة في الحساب بمكة المكرمة، بمشاركة 14 دولة عربية.

وتمكن غسان من حل 139 مسألة حسابية من أصل 150 مسألة في زمن لم يتجاوز 5 دقائق، ليتوّج بذهبية البطولة عن جدارة.

إنجازات سابقة

لم يكن هذا الفوز الأول لغسان؛ ففي 23 أغسطس الماضي، حصل على المركز الأول في مسابقة عالمية أقيمت «أون لاين» من مصر، بعد أن نجح في حل 91 مسألة في 5 دقائق بمشاركة متسابقين من 15 دولة.

كما أحرز المركز الثالث في مسابقة عالمية أخرى نظمتها مصر وسورية (أون لاين) في 13 سبتمبر الجاري، بعدما تمكن من حل 78 مسألة من أصل 80، وسط منافسة من متسابقين يمثلون 10 دول.

موهبة استثنائية

تؤكد هذه النتائج أن غسان الصميلي يسير بخطوات واثقة نحو العالمية في مجال الحساب الذهني، ليصبح واحداً من أبرز المواهب السعودية الواعدة في هذا المجال، معززاً مكانة المملكة في ساحات التنافس الأكاديمي الدولي.