المملكة تعمل على إستراتيجية رفع عمر المواطن إلى 75 سنة والمستهدف أن يكون عام 2030 عاماً خالياً من الأورام

مستقبل القضاء على السرطان مشرق مع تقدم تقنية النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والطب التجديدي وتحرير الجينات

كشف استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي وجراحات الأورام وزراعة الأعضاء الدكتور عبدالوهاب الشهراني أن العلاج المناعي حقق نجاحات، حيث ارتفعت معدلات البقاء على قيد الحياة في بعض أنواع السرطانات المتقدمة من 15% إلى 50%، ونجح العلاج المناعي في تحقيق معدلات شفاء تصل إلى 80% في بعض الأورام التي كانت غير قابلة للعلاج «ليس كل ورم يظهر على الجسم الخارجي خبيثاً، أغلبها أورام حميدة»، موضحاً في الوقت نفسه أن التطور التقني في علاج الأورام، منها العلاج الكيماوي التقليدي، العلاج المستهدف، العلاج المناعي، العلاج الخلوي المتقدم، والعلاج الإشعاعي المتطور، والعلاج الموجه بدقة، خفَّض معدل انتشار الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي بنسبة 60%، مع تحسن كبير في فعالية العلاج وتقليل الآثار الجانبية بنسبة 85% مقارنة بالطرق التقليدية.

وتناول الدكتور عبدالوهاب، وهو رئيس قسم الجراحة العامة والمناظير والأورام والسمنة بمستشفى الحرس الوطني بالدمام -الإمام عبدالرحمن بن فيصل-، خلال لقاء ديوانية الأطباء رقم 94 مساء أمس بالخبر بعنوان «الجانب المشرق في علاج الأورام والوقاية منها.. آفاق التطور الحديث في العلاج والتقنيات الحديثة»، الطفرة الجينية وعلوم الجينوم في فهم الأورام ورسم الخريطة الجينية للأورام، حيث يمكن للأطباء اليوم تحليل الحمض النووي للخلايا السرطانية بتفاصيل دقيقة، ما يكشف الطفرات المسؤولة عن نمو الورم ويساعد في اختيار العلاج الأنسب لكل مريض، موضحاً أن العلاج الجيني المستهدف نجح في تحويل الأورام القاتلة إلى أمراض مزمنة قابلة للسيطرة في كثير من الحالات.

تقدم التقنية يساعد في القضاء على السرطان

وطمأن الجميع بأن مستقبل القضاء على السرطان مشرق مع تقدم تقنية النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والطب التجديدي وتحرير الجينات واللقاحات الوقائية والكشف المبكر، مبيناً أن علاج الأورام الحالي علاج آمن ويماثل أخذ المضادات الحيوية.

الفحص المبكر يزيد معدلات الشفاء 90%

وقال إن الفحص المبكر للسرطان من أهم الإستراتيجيات الطبية الحديثة في مكافحة هذا المرض، وتشير الأدلة العلمية إلى أن الكشف المبكر يمكن أن يزيد معدلات الشفاء بشكل كبير ويقلل من التكاليف العلاجية والمعاناة الإنسانية، لافتاً إلى أن معدلات النجاح في العلاج ترتفع إلى 90% عند الاكتشاف المبكر مقارنة بـ20% في المراحل المتأخرة، مضيفاً أن تقنيات الكشف المبكر المتطورة تنقذ الأرواح من خلال فحوصات دموية متطورة، والذكاء الاصطناعي، والفحوصات السائلة الجينية.

ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 47% عام 2040

وكشف الدكتور عبدالوهاب الشهراني أن هناك 19.3 مليون حالة جديدة سنوياً مصابة بنوع من أنواع السرطانات -إحصائية سابقة-، و10 ملايين متوفى بسبب أمراض السرطان، و50 مليون ناجٍ بعد التشخيص. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يتوقع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 47% بحلول عام 2040، ما يجعل الفحص المبكر ضرورة حتمية لمواجهة هذا التحدي.

التطور بالمملكة لعلاج الأورام

وتناول التطور الهائل في علاج الأورام بالمملكة، حيث تحولت من مُستقبِل للعلاج إلى مُصدِّر للخبرات الطبية المتقدمة على مستوى العالم، والمملكة تعمل على أن تكون من الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في مجال الصحة، كما تعمل على إستراتيجية رفع عمر المواطن إلى 75 سنة، والمستهدف أن يكون عام 2030 عاماً خالياً من الأورام.

95 % نسبة شفاء الأطفال من أورام الدم بالمملكة على مستوى العالم

كما نجحت المملكة في الحصول على أعلى نسب نجاح الشفاء التام من أورام الدم للأطفال على مستوى العالم بنسب تتجاوز حاجز 95% من الشفاء التام، وأيضاً حصول المملكة على تقنية CAR-T لعلاج أورام الدم للأطفال عن طريق التعديل الجيني للخلايا التائية بجهاز المناعة للأطفال، وهي من أحدث تقنيات العالم وأعلاها تكلفة.

سرطان القولون والمستقيم

وتناول أيضاً فحص سرطان القولون والمستقيم، وقال: هناك فحص احترازي المفروض أنه يُجرى كل 10 سنوات للأشخاص من 45-75 عاماً في تنظير القولون الكامل، وهناك فحص الدم الخفي، والبراز، فحص سنوي منزلي غير مكلف قلل الوفيات من 15-33% -حسب الدراسات طويلة المدى-، أما التصوير المقطعي للقولون فهو بديل أقل تدخلاً كل 5 سنوات، وهو مناسب للمرضى غير القادرين على التنظير التقليدي، مشيراً إلى دراسة مدعمة بنسبة نجاح الفحص المبكر في تقليل الوفيات، منها دراسة كوكرين التي تقول إن نسبة انخفاض الوفيات في سرطان الثدي 22% بفضل فحص الماموغرام، والفحص المبكر نجح في تقليل الإصابة والوفيات في البلدان المتقدمة بسرطان عنق الرحم بنسبة 68%، وانخفاض الوفيات بسرطان القولون مع الفحص المنتظم –دراسة أمريكية- بنسبة 43%، ملمحاً إلى أن الفحص المبكر المنتظم يمنع 50% من وفيات السرطانات القابلة للفحص –المعهد الوطني الأمريكي للسرطان-، وتؤكد الدراسات الحديثة أن كل دولار يستثمر في برامج الفحص المبكر يوفر من 3-7 دولارات في تكاليف العلاجات المتقدمة.

معوقات الفحص المبكر ومفاهيم خاطئة

وعدد بعض المعوقات في مشروع وبرامج الفحص المبكر، منها: التحديات الاقتصادية، نقص الوعي المجتمعي، عوائق الوصول للخدمات، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 40% من السكان في البلدان النامية لا يحصلون على فحوصات السرطان الأساسية بسبب هذه المعوقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك مفاهيم خاطئة وشائعة عن الأورام، منها أن أخذ الخزعات يؤدي إلى انتشار المرض، وهذا مفهوم خاطئ عند البعض، وأيضاً استبدال العلاج الطبي للأورام بشكل كامل بالعلاج الشعبي، وهذا خطأ آخر يقع فيه البعض.

ثورة المناظير وجراحة الروبوت معدل نجاحها 95%

وتناول أيضاً الثورة الجراحية في المناظير المتقدمة وجراحات الروبوت الآلي، حيث أكد أن معدل نجاحها بنسبة 95% في الجراحات المعقدة، وتقلل مدة العملية، وتقلل مدة التعافي بنسبة 75% مقارنة بالجراحات التقليدية، كما تقلل فترة البقاء في المستشفيات من 1-5 أيام بدلاً عن 10-12 يوماً.

تميز المملكة في الجراحات

وأوضح الدكتور عبدالوهاب الشهراني أن من ضمن الأمثلة للتميز والسبق اللذين حصلا بالمملكة تحقيقها إنجازاً وطنياً بمستشفى الحرس الوطني بالدمام يتضمن إجراء أعلى عدد من عمليات أورام رأس البنكرياس المتقدمة والمعقدة بالمناظير الدقيقة على مستوى جميع دول الشرق الأوسط كواحد من المراكز المميزة في جراحات أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالعالم.

واختتم بالتأكيد على رؤية المملكة 2030 في مكافحة الأورام عن طريق الاستثمار في المراكز المتخصصة، ودعم الأبحاث، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، والتحول الرقمي، والسجل الوطني للأورام، وتحقيق الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في علاج الأورام.