«حرس الحدود»: القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 100 كيلوجرامٍ من القات بجازان
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999)، و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

نائب أمير منطقة الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
«حرس الحدود»: إحباط تهريب 20 كيلوغراماً من مادة الحشيش بجازان
