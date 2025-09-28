«حرس الحدود»: القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 100 كيلوجرامٍ من القات بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

