مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوغراماً من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
جازان: القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 140 كغم من القات
جازان: القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 140 كغم من القات
«بيت الشاورما» تفتتح فرعها الجديد بـ«خريص» وتواصل مسيرة نجاح تتجاوز 25 عامًا
«بيت الشاورما» تفتتح فرعها الجديد بـ«خريص» وتواصل مسيرة نجاح تتجاوز 25 عامًا