الرسي يشارك في جلسة مجلس الأمن «الذكاء الاصطناعي ومعالجة التعقيدات والآثار»

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في جلسة المناقشة رفيعة المستوى في مجلس الأمن بعنوان: «الذكاء الاصطناعي والسلم والأمن الدوليين - معالجة التعقيدات والآثار متعددة الأبعاد والاستخدام المسؤول»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرسي في كلمة له خلال الجلسة أن الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي يعد التزامًا أساسيًا في مختلف المجالات المدنية والعسكرية والصحية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية.

وأشار إلى مشاركات المملكة في مجموعة من المبادرات والاتفاقيات الوطنية والدولية أبرزها إطلاق مشروع هيوماين (HUMAIN) في شهر مايو 2025 تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف إلى بناء بنية تحتية عالمية للذكاء الاصطناعي بما يرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال من خلال التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في البنى التحتية والحوسبة السحابية والتقنيات المتقدمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الذكاء الاصطناعي ركنًا إستراتيجيًا لتسريع التنمية الاقتصادية وتمكين الكفاءات البشرية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاونًا دوليًا صادقًا ونهجًا قائمًا على الشراكة واحترام حقوق الإنسان إلى جانب الاستثمار في الابتكار المسؤول.

وجدد الرسي في ختام كلمته التزام المملكة بأن تكون شريكًا فاعلًا في هذه الجهود المشتركة من أجل ضمان أن تبقى هذه التقنيات أداة للسلام والتنمية لا وسيلة للانقسام أو التهديد.