«مكافحة المخدرات» بجازان تقبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
مجلس شؤون الأسرة يشيد بالتوجيهات السامية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
مجلس شؤون الأسرة يشيد بالتوجيهات السامية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري