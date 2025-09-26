صدور الموافقة السامية على تكليف الدكتور بدر بن شجاع الحربي رئيسًا لجامعة حائل يفتح صفحة جديدة في مسيرة التعليم العالي شمال المملكة.

الحربي قادم من تجربة نوعية في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، حيث قاد برامج ارتبطت بالتدريب والتأهيل المستمر، وابتكر مسارات تطويرية متوافقة مع حاجات سوق العمل. تجربته الإدارية والتنظيمية في المعهد صاغت شخصية قيادية تعرف كيف تربط بين التخطيط والواقع، وتحوّل المبادرات إلى نتائج ملموسة.

جامعة حائل أمام تحديات وفرص متسارعة. المنطقة ذات عمق زراعي واقتصادي تحتاج إلى تخصصات جديدة في الزراعة واقتصاديات الزراعة، وتحتاج إلى شراكات مع القطاع الخاص، وإلى إعادة تشكيل مجلس الجامعة بما يعزز الحوكمة والفاعلية. القيادة الجديدة قادرة على دفع الجامعة نحو تخصصات عصرية، وإطلاق برامج أكاديمية ومهنية تدعم الاقتصاد المحلي وتبني كفاءات شابة مؤهلة.

وتعيين الدكتور بدر الحربي يتقاطع مع رؤية وطنية أوسع، فجامعة حائل لا تُعد مؤسسة تعليمية فقط، بل رافعة للتنمية الإقليمية. فخبرته السابقة في معهد الإدارة العامة ثم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تعطيه أدوات عملية لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق.

جامعة حائل تحت قيادته مرشحة لأن تكون مركزًا للإبداع والابتكار، ومختبرًا لتجارب تعليمية جديدة، ومساهمًا مباشرًا في تشكيل اقتصاد المنطقة وربطها بمسارات التنمية الوطنية.