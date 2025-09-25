كشفت بلدية محافظة رأس تنورة إنجازاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، لأعمال زراعة وتنسيق الأشجار والزهور، والمساحات الخضراء، في الشوارع والأحياء والميادين، والحدائق، والتي تهدف إلى تجميل المدن، وتحسين البيئة، وتعزيز الرقعة الخضراء، ودعم مبادرات التشجير الوطنية.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم بأنه تمت زراعة 3200 شجرة وشجيرة متنوعة تشمل أصنافا من الأشجار المتنوعة، شملت عددا من الأنواع منها، «الفيكس لسان العصفور - والبونسيانا - والأكاسيا - والنيم - والجاتروفيا - والهيبسكس - والبتونيا - والترمناليا، إضافة إلى الجهنميات والصباريات»، وأيضا زراعة 6500 متر مربع من المسطحات الخضراء و23712 زهرة موسمية.





زيادة الرقعة الخضراء

وقال بأن البلدية قامت بأعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في طرق وشوارع المحافظة، تفعيلاً لمبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة بلدية رأس تنورة «لجعل رأس تنورة خضراء»، وفي إطار جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة، ونشر ثقافة التشجير، وأهميته في النظام البيئي ولمكافحة مصادر التلوث والحد من تأثير العمليات الصناعية، ولتحسين جودة الحیاة والمظهر العام، مما یسھم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.

وأشار الجاسم إلى أن أعمال زراعة الأشجار والزهور مستمرة وستشمل جميع أنحاء المحافظة، لافتا إلى سعي البلدية لتحويل محافظة رأس تنورة إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال إطلاق حملة تشجير مكثفة لتغطية كافة الطرقات والحدائق العامة والميادين في رأس تنورة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف التي تضفي بعداً جمالياً على مظهر المحافظة، وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.



