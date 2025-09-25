ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بحائل
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في منطقة حائل، بحوزتهما بندقية شوزن، وأخرى هوائية، و(489) ذخيرة متنوعة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
«الإسلامية» بجازان تنفذ مبادرات تعريفية وإنسانية بمناسبة اليوم الوطني الـ95
«الإسلامية» بجازان تنفذ مبادرات تعريفية وإنسانية بمناسبة اليوم الوطني الـ95
«الأمن البيئي»: ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي
«الأمن البيئي»: ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي