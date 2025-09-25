شدّدت إدارات التعليم على منسوبي مدارس التعليم العام للبنين والبنات بضرورة الالتزام بآلية الاستئذان من خلال تطبيق حضوري الإلكتروني خلال أوقات الدوام الرسمية المحددة من الساعة الـ6:15 صباحاً وحتى الساعة الـ1:15 ظهراً.وأوضحت الإدارات، أن الاستئذان الرسمي مثل مهمة عمل أو تدريب أو انتداب أو أنشطة التطوير المهني والدورات التدريبية، وورش العمل واللقاءات سواء كانت وزارية أو من تعليم المنطقة «حضورياً أو عن بُعد»، يتطلّب تكليفاً رسمياً من مدير عام التعليم، أو مساعده، أو الجهة المختصة أو من مدير إدارة الموارد البشرية (جهة اختصاص).وأشارت إلى أنه لا يحدد الوقت في تطبيق نظام حضوري، ويكتفى بتحديد التاريخ فقط، بداية البرنامج ونهايته.توثيق الاستئذانوأوضحت، أنه في الحالات الطارئة، مثل تقارير الأحوال الجوية يتعين توثيق الاستئذان قبل توثيق الانصراف، ويدون في الملحوظات لتغيرات الأحوال الجوية، وفق تقارير المركز الوطني للأرصاد.وأفادت، أن الخروج بسبب الطوارئ (مثل الأحوال الجوية) لا يعد استئذاناً رسمياً؛ لأنه لا يرتبط بمهمة عمل، بل بمغادرة مقر العمل لذلك اليوم، لافتةً إلى أنه لا يعتمد الاستئذان إذا لم يتم توثيق الحضور في ذلك اليوم، ولا يعتبر الاستئذان صحيحاً إذا قاربت مدته مدة الدوام الكامل 7 ساعات.