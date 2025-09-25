واصلت البنوك السعودية تسجيل أرباح قياسية تاريخية، في دلالة واضحة على قوة الاقتصاد السعودي، إذ تعد البنوك من القطاعات الرئيسية في معظم الدول التي تعكس قوة الاقتصاد. ووفقاً لرصد أجرته «عكاظ»، بناءً على النتائج المالية النصفية للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي»، فقد سجّلت البنوك أعلى أرباح نصفية في تاريخها بقيمة 45.25 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي 2025 (بمتوسط تسجيل ربح يومي بقيمة 251.38 مليون ريال)، إذ ارتفعت أرباح البنوك العشرة بنسبة 18.51%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2024، بزيادة قيمتها 7.07 مليار ريال عن صافي أرباح العام الماضي.واستحوذ بنك الأهلي (SNB) على صدارة أرباح البنوك السعودية، إذ بلغت قيمة أرباحه في النصف الأول نحو 12.16 مليار ريال تعادل نحو 26.87% من الأرباح لكافة البنوك، ليبلغ (متوسط أرباحه اليومية نحو 67.6 مليون ريال)، وارتفعت أرباحه النصفية بنسبة 18.39%، وجاء في المرتبة الثانية مصرف الراجحي الذي بلغت أرباحه نحو 12.06 مليار ريال واستحوذ على 26.65% من الأرباح (بمتوسط ربح يومي بقيمة 67 مليون ريال)، لترتفع أرباحه النصفية بنسبة 32.45% عن العام الماضي.وجاء بنك الرياض في المرتبة الثالثة وبلغت أرباحه 5.08 مليار ريال، واستحوذ على 11.23% من إجمالي أرباح البنوك في النصف الأول، وكان متوسط ربحه اليومي نحو 28.2 مليون ريال، وحل بنك الأول في المرتبة الرابعة وبلغت أرباحه نحو 4.26 مليار ريال، مستحوذاً على 9.42% من حصة أرباح البنوك في النصف الأول، وبمتوسط ربح يومي بقيمة 23.7 مليون ريال.بلغت أرباح البنوك الستة المتبقية، مرتّبة بحسب الأعلى ربحاً في النصف الأول: (الإنماء، الفرنسي (BSF)، العربي (Anb)، البلاد، الاستثمار، الجزيرة) نحو 11.69 مليار ريال، لتستحوذ أرباحها مجتمعة على 25.83% من إجمالي أرباح البنوك، وبلغت قيمة أرباحها اليومية مجتمعة نحو 64.93 مليون ريال.