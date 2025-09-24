أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وستة وثلاثين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر سبتمبر 2025.

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر سبتمبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تسهيل رحلة التملك

وأكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة «المستشار العقاري»؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.