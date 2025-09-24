«الداخلية» تختتم فعالية «عز الوطن» احتفاءً باليوم الوطني الـ 95

اختتمت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه فعالية «عز الوطن» والمعرض المصاحب ضمن فعالياتها في احتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة.

وشملت فعالية «عز الوطن» العرض الإبداعي الأوركسترالي العسكري الذي يحاكي العمليات الأمنية، وأحدث التكتيكات والمهارات ذات الإبهار البصري، بما يجسد الجاهزية الميدانية والإمكانات الأمنية المتطورة بعنوان (حنّا لها)، ومعرضاً لإبراز جهود الوزارة ومنظومتها الأمنية، وتطور خدماتها، ويبرز الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات النوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن العرض الإبداعي، مشاهد درامية تحاكي جاهزية رجال الأمن في مختلف المواقف، وإبراز قدراتهم العالية في تنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة واحترافية، وإتاحة الفرصة للزوار في «ميدان الشجاعة» و«ميدان الرماية» للمشاركة في فرضيات وعمليات عسكرية ميدانية.