كشف غولدمان ساكس أن الارتفاع القوي في أسعار النحاس فوق مستوى 11,000 دولار للطن مرشح لأن يكون مؤقتا، رغم الزخم الكبير الذي يشهده السوق، مؤكدا أن الإمدادات العالمية ما تزال كافية لتلبية الطلب.



وأوضح محللو البنك أن معظم مكاسب النحاس الأخيرة مبنية على توقعات بنقص مستقبلي في السوق، وليس على أساسيات العرض والطلب الحالية، لافتين إلى أنهم لا يتوقعون بقاء الأسعار فوق 11,000 دولار لفترة طويلة.



وكانت أسعار النحاس قفزت أمس إلى مستوى قياسي بلغ 11,540 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، بدعم من مخاوف من شح عالمي مع تسارع شحن المعدن إلى الولايات المتحدة قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية.



اضطرابات الإنتاج



وأدى مزيج من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على المعدن، وتقادم المناجم، واضطرابات الإنتاج في بعض أكبر مناجم العالم، إلى ارتفاع أسعار النحاس.



والنحاس من المدخلات المهمة في صناعة السيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات، ويستخدم الفحم المعدني في صناعة فحم الكوك.