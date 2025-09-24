أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة الغائب على سماحة المفتي العام للمملكة.
أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة الغائب على سماحة المفتي العام للمملكة.
أدّى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر أمس، صلاةَ الغائب في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، على سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ (رحمه الله).

وتوجّه الجميع إلى الله -سبحانه وتعالى- بالدعاء أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدّمه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين ووطنه وأمّته الإسلامية والعربية، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

