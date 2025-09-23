خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي (رحمه الله).

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي (رحمه الله).

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».