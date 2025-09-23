القيادة البحرينية تعزّي خادم الحرمين وولي العهد في وفاة مفتي المملكة

أعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تعازيه ومواساته، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

جاء ذلك في برقيتي عزاء ومواساة بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيداً بمناقب ومآثر الفقيد.

كما عبر ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد والشعب السعودي.

كما أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد في وفاة المفتي العام للمملكة.