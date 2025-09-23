احتفت شركة عالم التوفير باليوم الوطني السعودي الـ95، مؤكدة اعتزازها بهذه المناسبة الغالية التي تعكس وحدة الوطن ومسيرته التنموية الطموحة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس مجلس إدارة عالم التوفير عبدالسلام بن سلمان: اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو تجديد للعهد على المضي قدماً في مسيرة البناء والإنجاز، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. نفخر بما تحقق لوطننا من قفزات نوعية في مختلف المجالات، ونتطلع لأن نكون جزءاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم خدماتنا ومنتجاتنا بجودة عالية وأسعار تنافسية تخدم المجتمع.

وأكد عبدالسلام بن سلمان أن اليوم الوطني يمثل محطة فخر لكل سعودي، إذ يجسد مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، مبينًا أن ما نشهده اليوم من تطور في مختلف القطاعات هو امتداد لتلك المسيرة المباركة، مشيراً إلى أن عالم التوفير تستلهم من هذه المناسبة معاني الولاء والانتماء، وتعاهد الوطن على المزيد من المبادرات التي تخدم المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن عالم التوفير حرصت على أن تشارك عملاءها الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية عبر إطلاق عروض خاصة، تجسيداً لروح الانتماء وتعزيزاً لقيم العطاء والمشاركة المجتمعية.

واختتم ابن سلمان تصريحه مؤكداً أن عالم التوفير ستواصل التزامها بدعم مسيرة التنمية والازدهار، سائلة الله أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.