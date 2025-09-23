الرسي يشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لجامعة الدول العربية

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، في الاجتماع التشاوري السنوي لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الاجتماع إلى تطورات قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية.