وزير العدل: نحتفي بيوم الوطن الذي تتجسد فيه معاني الانتماء والإخلاص

رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.



وأكد أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تجسد ملحمة التوحيد والبناء، التي أرسى دعائمها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن-طيب الله ثراه- لتتواصل مسيرة النماء والازدهار في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان محور التنمية، ومن العدالة ركيزة راسخة في بناء الوطن.وأشار الصمعاني إلى أن وزارة العدل ماضية في تطوير خدماتها كافة؛ لتحسين تجربة المستفيد؛ بما يحقق عدالة ناجزة، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع العدلي.



وبيّن وزير العدل أن العدالة تمثل أحد أعمدة النهضة الوطنية؛ إذ تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، وحفظ الحقوق، ودعم تنافسية المملكة عالميًا؛ بما يواكب تطلعات قيادتها الرشيدة.



واختتم تصريحه مبتهلًا إلى الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها ورخاءها، وأن يديم عزها ورايتها خفّاقة، وأن يوفق أبناءها لمواصلة خدمة وطنهم.