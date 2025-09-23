إمارة حائل تكتسي باللون الأخضر في اليوم الوطني الـ95

مع إشراقة اليوم الوطني السعودي الـ95، تحوّل مبنى إمارة منطقة حائل إلى لوحة مضيئة تعانق سماء المدينة، بعد أن أضيئت واجهاته باللون الأخضر، وزُيّنت بصور القيادة الرشيدة، في مشهد يجمع بين رمز الدولة ومكانتها وبين عراقة المنطقة التي شكلت عبر التاريخ رافدًا للوحدة الوطنية.

المشهد الاحتفالي

الصور التي بثتها الإمارة عبر منصاتها الرسمية، أظهرت المبنى شامخًا وسط المدينة وقد غمره الأخضر الزاهي، بينما انعكست الأضواء على الشوارع المجاورة، لتتلاقى مع لوحات مضيئة لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في رسالة ولاء واعتزاز.

دلالة الاحتفال

المشهد جسّد رابطًا عاطفيًا ومعنويًا بين أبناء المنطقة وقيادتهم، حيث عبّر اللون الأخضر عن القوة والثبات، فيما أكدت صور القادة استمرارية مسيرة التنمية والازدهار. وتحوّل المبنى الإداري إلى منارة وطنية تعكس قيم التلاحم والانتماء، انسجامًا مع شعار اليوم الوطني لهذا العام: «عزنا بطبعنا».

حائل والهوية الوطنية

حائل التي ارتبطت بتاريخها العريق ومعالمها التراثية الفريدة، وجبالها التي احتضنت قصص الأجداد، عاشت ليلة وطنية استثنائية، فالإضاءة امتدت إلى أفق أوسع، لتؤكد أن كل زاوية في المنطقة تحمل في طياتها جزءًا من الحكاية الكبرى لوطن موحد.