نائب رئيس «سدايا»: الذكاء الاصطناعي لم يعد طموحاً بل أصبح واقعاً يعيد تشكيل القطاعات في العالم

أكّد نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المهندس سامي بن عبدالله مقيم، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد طموحا مستقبليا، بل أصبح واقعا حاضرا يسهم في إعادة تشكيل القطاعات في العالم كافة، من التصنيع الذكي والزراعة الدقيقة إلى التمويل الرقمي والخدمات الصحية المتقدمة، بما يفتح آفاقا جديدة لتحسين حياة الملايين من البشر حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة اليوم، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في فعالية أممية ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80) بمدينة نيويورك، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومكتب الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية والناشئة (ODET)؛ لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دفع التنمية الشاملة وتعزيز التعاون الدولي ومتعدد الأطراف حوله.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في قيادة الابتكار بالمملكة ضمن صميم الاهتمام بالتنويع الاقتصادي والمضي نحو صناعات المستقبل، مؤكدا أن توجه المملكة يتجاوز حدود الاهتمام المحلي ليكون جزءا من جهد عالمي مشترك يقوم على الشمولية والتعاون الدولي المستدام.

واستعرض خلال الجلسة أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، ومنها إطلاق نموذج اللغة العربية الضخم «علّام»، المصنّف عالميا والمندمج مع منصتَي IBM Watsonx وMicrosoft Azure، بما يمكّن ملايين الناطقين بالعربية من دخول العصر الرقمي وبما يعزز من مكانة اللغة العربية.

وأضاف أن المملكة، ممثلة في «سدايا» عملت على مدى ستة أعوام على بناء القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتيح تمكين مختلف فئات المجتمع من هذه المجالات المتقدمة، مشيرا في هذا السياق إلى مبادرة «سماي» التي تستهدف تدريب مليون مواطن ومواطنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يهيئهم لفرص العمل المستقبلية من خلال فهم أبعاد هذه التقنيات المتقدمة.

وأبرز الدور المحوري للتطبيق الوطني الشامل «توكلنا» بوصفه نموذجا وطنيا رائدا للتطبيقات الشاملة، إذ يقدّم أكثر من 1000 خدمة رقمية لأكثر من 320 جهة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تجسد الأثر المباشر للذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العامة ودعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، نوّه المهندس سامي مقيم بإطلاق شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي عام 2025، التي ستعمل بالشراكة مع شركة NVIDIA على تشغيل 18 ألف وحدة معالجة رسومية متقدمة لتأسيس مصانع للذكاء الاصطناعي، ضمن استثمار وطني ضخم يقدّر بـ100 مليار دولار.

وفي مجال البيانات المفتوحة، لفت النظر إلى أن المنصة الوطنية للبيانات توفر أكثر من 14 ألف مجموعة بيانات من 308 جهات، ما يتيح لصنّاع القرار ورواد الأعمال تطوير حلول عملية قائمة على البيانات، متطرقا إلى إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) بالرياض بإشراف منظمة اليونسكو، بوصفه منصة دولية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وردم الفجوات في قدرات الذكاء الاصطناعي عالميا.

واختتم المهندس سامي مقيم كلمته بتوجيه دعوة للمشاركين في الجلسة لحضور أعمال الدورة الـ21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) التي ستستضيفها الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، مؤكدا مواصلة المملكة جهودها لتعزيز الابتكار وترسيخ التعاون الدولي نحو مستقبل رقمي أكثر شمولية واستدامة.