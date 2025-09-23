عزّنا بطبعنا... والجواهر من مناجمها

في قلب الجزيرة، وعلى أرضٍ ارتوت من عزم المؤسس -رحمه الله-، وُلد وطنٌ لا يشبه إلا ذاته. وطنٌ صاغ مجده من طباعٍ أصيلة، وجواهرٍ إنسانية لا تُستخرج من مناجم الذهب، ولا من صخور الجبال، بل تستخرج من مناجم القلوب، ومنابع الولاء والانتماء. وطنٌ شامخ، في عامه (الخامس والتسعين)، ترتكز رايته الخضراء خفاقة شامخة بين يديّ ولي أمره وقائده الأعلى؛ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك‏ سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، وولي عهده الأمين، قائد الرؤية السعودية 2030 سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -أيّده الله-، والسعوديون من حولهم حباً ووفاء وانتماءً، يرفعون راية الفخر، والاعتزاز، بشعارٍ يختزل الحكاية «عزّنا بطبعنا».ليست هذه الكلمات مجرد شعار، بل هي مرآة تعكس جوهر الإنسان السعودي الذي من طبعه الوفاء لوطنه وولاة أمره. فالسعودي لا يُعرّف فقط بجنسيته، بل بطباعه التي تسبق اسمه، وترافقه في كل موقف. الكرم الذي لا يُطلب، وفيض الإحسان الذي لا يُقاس، والفزعة التي لا تنتظر نداءً، والطموح الذي لا يعرف سقفًا، والأصالة التي تسكن العروق، والرؤية التي تبني الغد. إن هذه الخصال الحميدة تنعكس على المستوى الوطني فتجد المملكة العربية السعودية في كل المحافل هي السابقة في عمل الخير لجميع بلاد العالم من غير تمييز أو محاباة من خلال (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو الصندوق السعودي للتنمية)، أو من خلال مواقفها السياسية الشجاعة والنبيلة في الأمم المتحدة، أو من خلال كرمها ورؤيتها 2030 لوطنها وتنميته؛ ليكون مجتمعًا حيويًا واقتصادًا مزدهرًا ووطنًا طموحًا.من قلب نجد؛ انطلقت المسيرة، رجالٌ على صهوة العزم، ورايةٌ خضراء تحمل خضرة النعيم والعز لمن سالمها، وتحمل خضرة الغيرة والحمية لمن خالفها وعاداها. فلم تكن البداية مجرد توحيد أرض، بل توحيد هوية، وصياغة قصة وطنٍ تُروى للأجيال. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المملكة عن نسج المجد، بل جعلت من كل عام خطوة فريدة مختلفة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا.سنوات مضت على انطلاق رؤية السعودية 2030، تلك الرؤية التي لم تكن حلمًا، بل وعدًا يُنفذ، وأفقًا يُبنى. رؤيةٌ تجلّت فيها طباع السعوديين، فكان الطموح وقودها، والجود روحها، والأصالة جذورها، والفزعة سندها، والكرم عنوانها، والرؤية بوصلتها.في هذه الذكرى الخالدة واليوم الوطني95، لا نحتفل فقط بتاريخٍ مضى، بل نحتفل بطباعٍ حيّة، تنبض في كل سعودي. نحتفل بجواهرٍ ثمينة...أصيلة... لا تُشترى، ولا تباع... بل تُورث، وتُعاش، وتُعكس في كل تعامل، وكل موقف، وكل إنجاز. نحتفل بالهوية التي لا تتغير، مهما تغيرت الأزمنة.عزنا بطبعنا... رسمت معانيها في رمز معبر... وتجسدت روحه في هوية بصرية لهذا العام 95، بما تحمله من نقوشٍ مستوحاة من فنون النسيج التقليدي، تعبّر عن وحدة الشعب، وإرثه الثقافي. كل رمز فيها يحكي قصة طبعٍ سعودي، من الدلة التي لا تبرد، إلى جبل طويق جبل الصمود، إلى اليدين المتقاطعتين التي ترمز للفزعة، إلى النخلة.. تلك الشجرة المتجذرة في العروبة التي تحكي الأصالة.إنها ليست مجرد رموز، بل جواهر من طبعنا نفخر بها، نُخرجها للعالم لنقول: هذا نحن، وهكذا نعيش، وهكذا نُعلي راية وطننا، ونحب ونطيع ونوالي قادتنا. فالعز لا يُؤخذ، بل يورَّث و يُثبَّت بالأفعال، والمواقف، والطباع، فعزنا بطبعنا.وفي كل زاوية من هذا الوطن، تورث الأصالة والطباع وتُنسج وتُحفظ الأوصاف، فتشرق في كل قلب مولود سعودي وتضيء حياته ليورثها لمن بعده، تلك المعاني السامية التي تقود المسيرة نحو غدٍ واعد. فهنيئًا لنا بهذا الوطن، وهذه القيادة الكريمة، وهنيئًا للوطن بقيادته وأبنائه.كل عام والسعودية أعلى وأزهى وأجمل، نعلي المجد، ونُحافظ على طباعنا التي بها نعتز، وبها نرتقي. دمت يا وطني شامخًا.* وكيل الجامعة للشؤون التعليمية