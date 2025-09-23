95 عاماً من الوحدة والتنمية والإنجازات المتواصلة

بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، نستحضر بكل فخر واعتزاز المسيرة التاريخية الحافلة بالإنجازات التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله الأوفياء، الذين بذلوا التضحيات العظيمة لتوحيد هذه البلاد المباركة وبناء كيانها تحت راية التوحيد.إن هذه الذكرى الغالية فرصة لتأمل الماضي واستحضار أمجاده، وتقدير ما تحقق في الحاضر من نهضة شاملة، واستشراف المستقبل بطموحات وآفاق واعدة. فقد واصلت المملكة مسيرتها المباركة بخطى واثقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، لتشهد بلادنا – ولله الحمد – تحولات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات، عززت مكانتها الإقليمية والدولية، وأسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويأتي التعليم والبحث العلمي في مقدمة هذه التحولات والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث ساهم إنشاء مجلس شؤون الجامعات ليضطلع بدور رئيس في الإشراف على شؤون الجامعات وتنظيم أعمالها الأكاديمية والبحثية، وتمكينها من تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها. وقد حققت الجامعات السعودية خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في التصنيفات والمؤشرات العالمية، وأسهمت بدور فاعل في توطين المعرفة وتعزيز الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية. ويُعد هذا التقدم انعكاسًا مباشرًا للرؤية الطموحة، التي أولت البحث والتطوير والابتكار عناية خاصة، بوصفه ركيزة إستراتيجية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.كما اعتمدت المملكة بدعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على القطاع وتحديد أولوياته الوطنية وتطلعاته المستقبلية، بما يضمن نموه وازدهاره، ويجعل المملكة من بين رواد الابتكار في العالم. كما أُنشئت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لتكون المرجع الوطني المنظم والممكّن لهذا القطاع الحيوي، من خلال إعداد السياسات والتشريعات وتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الموارد ومتابعة الأداء، وتعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات ومراكز البحوث. وقد أسهم ذلك في تركيز الجهود على مجالات إستراتيجية ذات أثر محوري، شملت صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية لرعاية الباحثين والموهوبين، والحاضنات والمسرّعات الابتكارية، بما يواكب مستهدفات المملكة التنموية ويعزز حضورها العلمي عالميًا.وقد أثمرت هذه الجهود المباركة عن ازدياد الأبحاث المنشورة في الدوريات المصنفة عالميًا، وتنامي الشراكات البحثية مع أعرق المراكز والمؤسسات الدولية، ودخول الجامعات السعودية في مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية، تجسيدًا لدعم القيادة الرشيدة للبحث العلمي والابتكار باعتبارهما أساسًا لبناء مستقبل مشرق واقتصاد معرفي مزدهر.وتفخر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن تكون رافدًا رئيسًا في هذه المسيرة الوطنية، عبر دعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل الأفكار إلى منتجات معرفية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية، خدمةً للدين والوطن.سائلين المولى – عز وجل – أن يبارك في الجهود المخلصة لدعم مسيرة التنمية والازدهار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره.* وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي