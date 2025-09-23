نقف في هذا اليوم بشموخٍ واعتزاز، لنستحضر عظمة ذكرى توحيد مملكتنا الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي جمع الشمل تحت راية التوحيد، ووحّد القلوب على كلمة الحق، ورسّخ معاني الأخوّة والتلاحم، فأرسى دعائم دولة راسخة البنيان، قوية الأركان. وتوالت من بعده مسيرة الخير والعطاء على يد أبنائه الملوك البررة، وصولًا إلى عهدٍ زاهرٍ ميمون يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله، إذ يشهد وطننا نهضة تنموية شاملة تتسارع وتيرتها في مختلف المجالات، وترسّخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.ويأتي اليوم الوطني الخامس والتسعون تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، ليعكس القيم الأصيلة التي نشأ عليها أبناء هذا الوطن؛ قيم الكرم والجود، والوفاء، والاعتزاز بالهوية، والانتماء لهذا الكيان الشامخ، وهو شعار يجسّد ارتباط الماضي بالحاضر، ويفتح الأفق نحو مستقبل مشرق تُترجم فيه طموحات رؤية المملكة 2030 إلى إنجازات رائدة.في هذا اليوم المبارك، تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بانتمائنا لوطن العز والمجد، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، سائلين الله -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وعزه ورخاءه، وأن يحفظ رايته خفّاقة بالعز والنصر على مر الأزمان.شركة ثروة السعودية للتطوير العقاريإبراهيم بن محمد العبدالكريم