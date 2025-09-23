أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما قدّماه من تمكين وفرص غير مسبوقة جعلت المستحيل ممكناً. وأنا، كرائد أعمال سعودي ومواطن طموح، أُقر وألتزم أن أبذل قصارى جهدي في عملي، لأكون مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها، وأن أُبرز أفضل ما لدينا من ابتكار ونجاح، ليكون العالم شاهداً على تميّزنا وريادتنا في قطاع التقنية، الإعلام، الترفيه، السياحة والاقتصاد الرقمي والأبداع.عبدالله العثمانالرئيس التنفيذي لمنصة لينك سوشليسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد. تمثل هذه المناسبة محطة مهمة لتجديد العزم نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي أرست أسساً متينة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وفتحت مجالات واسعة للاستثمار والابتكار.خالد شربتليالرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراءرئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمالأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي العزيز بمناسبة اليوم الوطني المجيد. في هذا اليوم نستذكر تاريخنا العريق، ونستحضر طموحاتنا نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً. إن رؤية 2030 بقيادة سمو سيدي ولي العهد تمثّل خارطة طريق نحو اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ووطن طموح، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذا الحراك الوطني العظيم. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادتنا الرشيدة.وليد الغامديالشريك التنفيذي لشركة رايزعضو المجلس السعودي الأمريكي للأعماليشرفني في هذه الذكرى الوطنية الغالية أن أتوجه بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الوفي. إن ما تشهده المملكة اليوم من تحولات كبرى في الاقتصاد والتنمية يعكس رؤية طموحة وإدارة استراتيجية متميزة تقودها قيادتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً.عبدالرحمن شربتليالرئيس التنفيذي لشركة هورايزنبكل فخر واعتزاز، أرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي العزيز بمناسبة اليوم الوطني. هذا اليوم يمثل تجسيداً لقوة وحدتنا وإرادتنا، ولما حققته المملكة من إنجازات عظيمة على كافة الأصعدة. إن رؤية المملكة 2030 برعاية قيادتنا الرشيدة تمثل منارة للأمل والطموح، وتلهمنا جميعاً للعمل بإخلاص من أجل مستقبلٍ مشرق.مشعل عربالمؤسس التنفيذي لشركة نسبة الماليةيأتي اليوم الوطني ليجدد في النفوس مشاعر الاعتزاز بالوطن، وليذكرنا بالرحلة التي قادت المملكة إلى ما هي عليه اليوم من نهضة وتطور. وفي هذه المناسبة الغالية، نرفع التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم. ومع رؤية 2030 تتواصل مسيرة التقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل مزدهر ومكانة رائدة بين الدول. ونسأل الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والاستقرار.هديل فقيهالشريك المؤسس لمنصة آمادبمناسبة اليوم الوطني، نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة وإلى الشعب السعودي الكريم. هذا اليوم يجسد معاني الوحدة والطموح، ويعكس مسيرة وطن يسابق الزمن نحو الريادة. ومع رؤية المملكة 2030، تتجلى أمامنا آفاق واسعة للابتكار والتقدم العلمي والتقني، بما يفتح المجال لإبداعات أبنائها ومساهماتهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للوطن والعالم.د. أسرار دمدمالرئيس التنفيذي لشركة يوفيرابمناسبة اليوم الوطني، نرفع أسمى التهاني للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم. هذا اليوم يرمز لوحدة الوطن وقوة مسيرته نحو التنمية. رؤية 2030 وضعت المملكة في موقع الريادة العالمية، وكمواطنين ورواد أعمال نفخر أن نكون شركاء في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.أسامه عبدالهاديالشريك التنفيذي لشركة إيال للمحاماة