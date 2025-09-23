مجموعة stc.. شريك وطني يدعم مسيرة التحول الرقمي وصناعة المستقبل في المملكة

في كل عام، تحلّ ذكرى اليوم الوطني لتجسد فخرنا بتاريخ المملكة واعتزازنا بمسيرتها الحافلة بالإنجازات، وما تحقق من نهضة شاملة بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة. وفي ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - تمضي المملكة العربية السعودية بثقة نحو المستقبل، بعدما أرست أسس التحول الرقمي ورسخت مكانتها إقليمياً ودولياً.وفي ظل هذه الرؤية الطموحة، تبرز مجموعة stc كشريك وطني في تعزيز التمكين والمكتسبات الوطنية في رحلة المملكة نحو التحول الرقمي، من خلال تطوير حلول متقدمة وبنى تحتية رقمية رائدة تسهم في صناعة مستقبل مزدهر يواكب طموحات أبناء الوطن.وتتجلى مساهمة مجموعة stc في خدمة الوطن بشكل أوضح خلال مواسم الحج والعمرة، حيث تسخّر قدراتها التقنية وشبكتها الموثوقة لتمكين ملايين الحجاج والمعتمرين من التواصل مع ذويهم ومرافقتهم رقمياً في رحلتهم الإيمانية. وقد نجحت المجموعة، عبر حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسعة شبكات الجيلين الرابع والخامس، في تسجيل مؤشرات قياسية في سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء، مما عزز تجربة ضيوف الرحمن وساهم في دعم الجهود الوطنية لإدارة أكبر تجمع سنوي في العالم.وتواصل مجموعة stc حضورها الفاعل في أكبر الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة، مثل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 وكأس العالم للرياضات الإلكترونية. فمن خلال توظيف بنيتها التحتية المتطورة وحلولها الرقمية المبتكرة، مكّنت المجموعة المشاركين والجماهير من الاستمتاع بتجارب اتصال استثنائية، ورفعت كفاءة التنظيم، وأظهرت جاهزية المملكة لاحتضان أبرز الأحداث الدولية بمعايير عالمية. وبذلك تواصل stc تعزيز إنجازات الوطن، وتأكيد دورها كمساهم رئيسي في دفع مسيرة التحول الرقمي وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.وفي إطار حرصها على فتح آفاق جديدة للاقتصاد الرقمي، كانت مجموعة stc سبّاقة في تحقيق إنجاز عالمي تمثّل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية، لتصبح أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص SAS-UP من الجمعية الدولية للاتصالات. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز المحتوى المحلي وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات الرقمية.وعلى الصعيد الدولي، رسخت المجموعة مكانتها من خلال انضمام الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى مجلس إدارة تليفونيكا الإسبانية، وتعكس هذه الخطوة حضور stc المؤثر على الساحة العالمية، ويعزز مكانتها كشريك إستراتيجي في تطوير قطاع الاتصالات والتقنية. ويعزز هذا الاستثمار فرص المجموعة نقل الخبرات ودعم الابتكارات، ويمكّنها أيضاً من دعم الاقتصاد الوطني عبر توطيد شراكات إستراتيجية ترسخ دور المملكة في المشهد الرقمي العالمي.وبذلك، تواصل مجموعة stc ترسيخ حضورها كركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي، محققة إنجازات بارزة في مختلف المجالات، من تسهيل تجربة الحجاج ودعم الفعاليات الكبرى، إلى توطين التقنيات وبناء الشراكات العالمية. ومع منظومة تضم 13 شركة تابعة تعمل بتكامل تحت مظلة المجموعة، تواصل stc تعزيز المكتسبات الوطنية، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للوطن وأبنائه.