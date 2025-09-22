30 طالباً وطالبة يلتحقون بمعسكر هندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه «سدايا» بجامعة أكسفورد

وصل اليوم 30 طالباً وطالبة من خريجي الجامعات السعودية إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في «معسكر هندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي» الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويستمر حتى التاسع من أكتوبر 2025.

ويهدف المعسكر إلى تأهيل خريجي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والمجالات المرتبطة بها، من خلال تزويدهم بمهارات متقدمة في الرؤية الحاسوبية، والتعلم العميق، والنماذج التوليدية، بإشراف خبراء دوليين، وتمكينهم من تصميم وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق في بيئات العمل المختلفة.

ويتضمن البرنامج التدريبي مرحلتين، بدأت الأولى عن بُعد، فيما تُعقد المرحلة الثانية حالياً في جامعة أكسفورد على مدى 3 أسابيع، يكتسب خلالها المشاركون خبرات عملية في استخدام أُطر التعلم العميق مثل (TensorFlow وPyTorch) بكفاءة عالية، وتطبيقات الرؤية الحاسوبية المتقدمة، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والنماذج التوليدية، إضافة إلى اكتساب مهارات متقدمة في استخدم تقنيات (YOLO وHugging Face).

ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود «سدايا» لبناء القدرات الوطنية وصناعة جيل سعودي مؤهل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال شراكات دولية مع أبرز الجامعات العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 وإيجاد جيل سعودي منافس لنظرائه في العالم.