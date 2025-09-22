أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن أمس (الأحد) كان آخر أيام الصيف فلكيًا، إذ تطوي الدول العربية، وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، صفحة فصل الصيف فلكيًا استعدادًا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف اليوم (الإثنين).وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أهمية التنبه إلى أن دخول فصل الخريف لا يعني انخفاض درجات الحرارة مباشرة، بل يطرأ التغيير بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا حتى يصبح واضحًا خلال نوفمبر القادم.وأوضح، أن الخريف يتميّز بكثرة تقلباته الجوية، إذ يُعد فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وتتقلب درجات الحرارة فيه باستمرار، ويُمثِّل البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية بما فيها شبه الجزيرة العربية، وتزداد حالات عدم الاستقرار الجوي، وترتفع فرص هطول الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي، لافتًا النظر إلى أن بداية فصل الخريف في الدائرة القطبية الشمالية ستضع حدًا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة، وتفتح المجال أمام أضواء الشفق القطبي لتبدأ دورة جديدة من الظواهر الطبيعية الساحرة في القطب الشمالي.وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 9 مناطق، والتوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.