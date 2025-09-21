رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي بإعلان حكومات المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعترافَ -رسمياً- بدولة فلسطين.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ثمّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى هذا الإعلان التاريخي من الحكومات الثلاث، مؤكداً أنه يُترجم الإيمانَ بمبادئ العدالة وقيمها الفاعلة على ضوء الحقّ التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف جاء في سياقه المهم؛ انسجاماً مع جهود تحقيق «حل الدولتين»، عشيّة انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القمة، غداً (الإثنين)، 22 سبتمبر 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأكد الدكتور العيسى أنّ هذا الموقف يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.