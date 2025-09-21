وزير الصحة يُوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره السوري لتعزيز التعاون في المجال الصحي

وقَّع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور مصعب العلي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين، ودعم تبادل الخبرات في الصحة الرقمية.

وأوضح الجلاجل أن الاتفاقية تهدف إلى بناء نظام صحي متين في سورية، وتسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية، ورفع الكفاءة في حلول الرعاية الصحية الافتراضية، وتعزيز منظومة الوقاية.

وتشمل مذكرة التفاهم عددا من المجالات وهي: التخطيط الصحي الإستراتيجي، وتأهيل النظام الصحي، والصحة العامة والطب الوقائي والأمن الصحي، إضافة إلى الصحة العلاجية، وإدارة الطوارئ والكوارث الصحية، والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي، والقضايا الصحية الدولية ذات الاهتمام المشترك، والاستثمار الصحي، إلى جانب تدريب وتطوير الموارد البشرية من خلال تبادل برامج التدريب الصحي، وزيارات الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وتأتي هذه المذكرة امتدادا لدور المملكة الريادي في تعزيز التعاون الصحي الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها بصفتها مركزا رائدا في الطب الافتراضي والتحول الرقمي، بما يسهم في تعظيم أثر إسهاماتها في تطوير المنظومات الصحية، ودعم مسيرة التقدم والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.