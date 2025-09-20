المملكة تقدم أكثر من 1.3 مليار ريال دعماً لليمن

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن تقديم دعم إضافي للشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، واستجابةً لمناشدة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وتأكيداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة اليمنية، أعلنت المملكة تقديم دعمٍ اقتصاديٍّ تنمويٍّ جديد للجمهورية اليمنية بمبلغ مليار و380 مليوناً و250 ألف ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وحرصاً من قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، فقد شمل ذلك دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية إضافةً إلى دعم الموازنة التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقاً لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.