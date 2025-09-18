المعلم جريبي يروي لـ عكاظ اللحظات الأولى لحادثة معلمات الداير: منظر المتوفيات مخيف والمأساة كبيرة

روى المعلم بمدرسة السّارة المتوسطة والثانوية بالداير طارق محمد جريبي، لـ«عكاظ»، اللحظات الأولى للحادثة الأليمة التي وقعت أسفل عقبة القرن بالقرب من مجمع مدارس السّارة فقال: «عند الساعة 7 صباحاً من يوم الإثنين، يرافقني زميلي المعلم بمدرسة شهدان الابتدائية سلطان البيشي، شاهدنا فجأة ونحن ننزل من العقبة غبارا يتطاير وسمعنا صوت ارتطام لمركبة بالجبل وهي متحطمة بالكامل، وأسرعنا للمكان وكنا أول من باشر الحادثة، إذ قمنا بداية بقفل بطارية السيارة خوفا من الحريق ومحاولة إخراج من بداخلها لكن الوضع كان صعبا والعدد كبير، وقمت بالاتصال بالإسعاف والدفاع المدني وإبلاغهم بالحادثة، وتوالت الاتصالات علينا لمعرفة ما حدث، وبعد لحظات تجمع عدد من المواطنين والطلاب وتعاونا في إخراج المعلمات وسائقهن من داخل المركبة، وبعضهن عرفنا في حينها أنهن متوفيات، إذ لا حركة فيهن، وأكد ذلك الإسعاف لحظة وصوله، بينما كنا لا نسمع إلا صوت معلمتين فقط، وحاولنا نقل بعضهن في سيارات خاصة والبعض مع الإسعاف حتى لا نتأخر عن المستشفى»، مبيناً أن الوضع كان صعبا جدا ولا يوصف من هول المنظر، مؤكدا أنهم لا يعلمون عما قبل ارتطام السيارة بالجبل، وماذا حدث، لكن المركبة بدت متأثرة من انقلابات حدثت فيما قبل، ويبدو أن «الفرامل» قد تعطلت وهوت من طلعات العقبة، مثنيا على جهود الطلاب من المدارس القريبة الذين بذلوا جهودا في إخراج المعلمات من السيارة والمواطنين الذين هبوا لنجدتهن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال: الحمد لله على كل حال، نسأل الله الرحمة للمتوفيات وسائقهن، وأن يشفي المصابة المتبقية.