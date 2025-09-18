توشّحت أبرز مباني ومعالم العاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، بالعلمَين السعودي والباكستاني؛ احتفاءً بتوقيع البلدين «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك»، على هامش زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أخيراً، للمملكة.وقد أضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق إسلام آباد، بألوان علمي المملكة وباكستان، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية التاريخية.