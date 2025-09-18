شفاعة أمير منطقة الباحة تعتق رقبة مواطن من القصاص

أسهمت شفاعة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في العفو عن مواطن محكوم بالقصاص، قبل يوم واحد من موعد تنفيذ الحكم.

وجاء العفو عقب لقاء الأمير حسام أولياء دم المجني عليه في ديوان الإمارة، وتثمينه العفو، وتعبيره عن الامتنان لأولياء الدم على الاستجابة لشفاعته، وعدّه موقفاً كريماً، مؤكداً أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين، ومن شيم وأخلاق أهل الإسلام، وهو من عزائم الأمور التي يُثيب الله عليها، ويرفع بها الدرجات، مشيداً بما أبدوه أولياء الدم من روح العفو، واصفاً موقفهم بالمشرّف والإنساني الذي يُجسد القيم النبيلة والتراحم الذي يتميز به مجتمعنا، لافتاً إلى أن نهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- يرسخ مبادئ العدل، ويدعو دائماً إلى إصلاح ذات البين، ونشر ثقافة التسامح، وتحقيق التلاحم المجتمعي.

فيما عبّر أولياء الدم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته وسعيه الخيّر، مؤكدين أن تحكيم شرع الله والحرص على الصلح هو ما قامت عليه هذه البلاد المباركة بقيادتها الحكيمة.