نظَّمت وزارة السياحة معرضين توظيفيين في مدينة جدة والمدينة المنورة، وذلك في المرحلة الأولى من معارض «أهلها» للتوظيف في قطاع السياحة؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف النوعية بالقطاع السياحي، وتجمع هذه المعارض الباحثين والباحثات عن عمل في مختلف التخصصات السياحية من أبناء وبنات المملكة مع منشآت القطاع السياحي.

أكثر من 2500 فرصة وظيفية

وأسهم المعرض الذي أقيم في مدينة جدة في توفير أكثر من 1400 فرصة وظيفية في مجال السياحة للسعوديين والسعوديات، و1100 فرصة وظيفية في المدينة المنورة.

وتأتي هذه المعارض ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتعزيز نسب التوطين في القطاع السياحي بالمملكة، ورفع إسهام الكفاءات السعودية في صناعة السياحة الوطنية، بما يُسهم في بناء قاعدة قوية من الموارد البشرية المؤهلة.

وأوضحت الوزارة أن معارض «أهلها» للتوظيف في قطاع السياحة التي يتم تنظيمها في عددٍ من مناطق ومدن المملكة تُعّد أحد المشاريع الإستراتيجية الداعمة لتوجهات الوزارة في تمكين الشباب والفتيات السعوديين، مؤكدة أن المعارض تهدف لتوفير فرص نوعية بالتعاون مع عددٍ من منشآت القطاع السياحي بمختلف أنشطته وخدماته.

وتستهدف معارض التوظيف في قطاع السياحة، الباحثين والباحثات عن عمل في مختلف التخصصات السياحية، إضافة إلى منشآت القطاع السياحي الراغبة في استقطاب كفاءات وطنية مؤهلة، حيث تتيح الفرصة للتواصل المباشر بين الطرفين؛ ما يسهم في إيجاد فرص عمل نوعية ومستدامة للكوادر الوطنية.