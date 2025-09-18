«الأمن البيئي» يضبط شخصين لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ضبطت دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد، دون ترخيص في محمية طويق الطبيعية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية و(400) ذخيرة هوائية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
توفير أكثر من 2500 وظيفة سياحية في جدة والمدينة
توفير أكثر من 2500 وظيفة سياحية في جدة والمدينة
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية